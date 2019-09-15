رئيس جامعة قناة السويس يتفقد آخر الإستعدادات لإستقبال العام الدراسى الجديد

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

قبل بداية العام الدراسى الجديد بأيام قليله يتفقد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعه آخر استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد، المنتظر بدايته من يوم 21 سبتمبر الحالى، حيث تفقد مسار الدراجات والممشى والمدن الجامعية وملاعب الجامعه القديمة.

رافق رئيس الجامعة فى جولته المهندسة هبه أمام مديرعام الإدارة الهندسية، وهدى فرج أمين عام الجامعة المساعد والمهندسة وفاء محمود أمين الجامعه المساعد لمقرالجامعة الجديدة، واللواء عماد جوده مدير إدارة الأمن بالجامعة.

ومن ناحية أخرى أستقبل الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعه قناة السويس، الخبيرالسياحى عمرو صدقى رئيس لجنه السياحة والطيران بمجلس النواب، حيث تم مناقشه ما تم تنفيذه بالفعل من آليات التعاون بين لجنه السياحة والطيران بمجلس النواب وكليه السياحة والفنادق بالجامعة، إلى جانب مناقشه الرؤية المستقبلية لهذا التعاون وتطويره، حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الرحمن حجازى عميد كلية السياحة والفنادق، وجاء اللقاء فى إطارحضورالخبير السياحى عمرو صدقى محكماً لرسالة دكتوراة بكلية السياحة والفنادق، بعنوان "نحو منهج لبناء قدرات الموارد البشرية لتنمية السياحة الميسرة بمصر"