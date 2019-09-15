رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الخامس للجنة العليا لإعداد إستراتيجية للجامعة

المنوفية _محمد فتحى

تتابع اللجنة العليا لإعداد استراتيجة جامعة المنوفية 2020 – 2030 أعمالها وتعقد اجتماعها الخامس برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وبحضور أعضاء اللجنة.

استهل مبارك الاجتماع بالإشارة إلى ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدى الإعاقة والذى نظمته جامعة المنوفية خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالى، والذى حقق نجاحا كبيرا أشاد به الجميع، وأثبت قدرة الجامعة المستمرة على تحقيق المزيد من النجاحات يساهم فيها أبناء الجامعة، موجها الشكر لكل من ساهم فى تنظيمه ونجاحه.

و راجعت اللجنة ماتم تنفيذه فى المرحلة الأولى من الخطة، واستعرضت الاستقصاء الذى تم تصميمه لجمع البيانات من قطاعات الجامعة المختلفة للوقوف على أهم عناصر القوة والضعف فى البيئة الداخلية للجامعة، وسيتم توزيع العينة التى سيتم جمع البيانات منها المتعلقة بالقطاعات المختلفة داخل الجامعة فى أقرب وقت للخروج بنتائج تعكس الواقع بنقاط قوته وضعفه، ومناقشة أى مقترحات جديدة لاتخاذ القرارات بشأنها.

حضر الاجتماع رؤساء الجامعة السابقين: الدكتور صقر أحمد صقر، الدكتور محمد إبراهيم، الدكتور عباس الحفناوى، الدكتور محمد عز العرب، الدكتور معوض الخولى، الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور إبراهيم صديق نائب رئيس الجامعة الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، الدكتور شوقى الصباغ عميد التجارة، الدكتور أسامه مدنى عميد الآداب، الدكتور أحمد اللحلح عميد التجارة السابق، الدكتور علاء فرج رضوان مدرس بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، الدكتور محمد حجاج مدرس جراحة القلب والصدر بكلية الطب، المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، المحاسب محمد عبد المنعم دومه أمين عام الجامعة المساعد للتخطيط، ومن مكتب رئيس الجامعة إسلام عبد القوى، عمرو المليجى.

على جانب آخر، زار رئيس جامعة المنوفية كلية الصيدلة لمتابعة استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسى الجديد وتفقد تجهيزات الكلية.

تفقد رئيس الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران عميد الكلية المعامل التى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة وإمدادها بالمستلزمات الطبية والكيميائية، كما تفقد تجهيز المدرجات والمكتبة بالكلية، وتجهيز أماكن لممارسة الأنشطة الطلابية.

والتقى رئيس الجامعة ببعض الطلاب الجدد وحثهم على أهمية الاستعداد للعام الدراسى والانتظام بالمحاضرات والإطلاع على كل ماهو جديد فى المجالات الطبية المختلفة، مشيدا بأعمال الطلاب القدامى فى مساعدة الطلاب الجدد ومجهوداتهم فى تجهيزات الكلية وعمل لوحات إرشادية لتعريف الطلاب بكل مايخص الأنشطة المختلفة بالكلية.

رافق رئيس الجامعة فى جولته وكلاء الكلية والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأمين الكلية.