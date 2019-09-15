رئيس تونس المؤقت يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة تعزيزا للوحدة الوطنية

كتبت – هناء أبو العز

دعا محمد الناصر رئيس الجمهورية التونسية، جميع التونسيين والتونسيات إلى المشاركة في عملية الإقتراع والقيام بواجبهم الانتخابى واختيار من يرونه جديرًا بثقتهم، مشيرًا إلى أن إرتفاع نسبة التصويت خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيمثل تعزيزا للوحدة الوطنية ودعما للثقة فى المستقبل.

وأشار فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء التونسية، بعد إدلاءه بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إلى أن عملية التصويت ستبرز لمختلف دول العالم مضى تونس قدما نحو ترسيخ مسارها الديمقراطى وتركيز ديمقراطيتها الفتية لتبقى تونس دائما وأبدا محل اهتمام وإحترام الجميع.

وقال محمد الناصر إن عملية المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم لتونس هي حق وواجب وذلك بمقتضى ما جاء فى الدستور الذى ينص فى فصله الثانى على أن تونس دولة مدنية تقوم على علوية القانون والمواطنة وسيادة الشعب .

وأوضح أن مشاركة جميع التونسيين فى عملية الإقتراع تتنزل فى إطار التعبير عن الإنتماء إلى هذا الوطن، والتأكيد على أن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات مهما كانت أطيافهم أو جهاتهم أو حتى الطبقات الاجتماعية التى ينتمون إليها.

وانطلقت الانتخابات التونسية فى صباح اليوم الأحد، كثانى انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، بتأمين 70 ألف من عناصر وزارة الداخلية التونسية.

ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 7 ملايين ناخب، من بينهم 400 ألف في الخارج، ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية 26 داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج .

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مرحلتين إذا لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى.

كما يتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثالث، والذي بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.