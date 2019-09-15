سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الهلال الأحمر السعودى: الهيئة تحتفى باليوم العالمى للإسعافات بعدد من البرامج

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:16 ص
رئيس الهلال الأحمر السعودى: الهيئة تحتفى باليوم العالمى للإسعافات بعدد من البرامج الهلال الأحمر السعودى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أن الهيئة تحتفل سنوياً باليوم العالمى للإسعافات الأولية، إيمانا منها بأهمية هذه المناسبة كونها عضوا فى الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأضاف الدكتور القاسم أن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل للاحتفال بهذه المناسبة بشكل سنوي في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وإبراز الجهود التي تقوم بها هذه المؤسسات في هذا الشأن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال إن الهيئة تحرص فى هذه المناسبة على إقامة محاضرات عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية في المجمعات التعليمية ذات الكثافة البشرية وتتعاون مع الجهات الحكومية لتنظيم محاضرات ودورات تدريبية طوال العام للتوعية بأهمية الإسعافات الأولية والتعريف بها وطريقة الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 3542 برنامجاً تدريبياً خلال العام 2019م، تنوعت بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، إضافة إلى برامج تثقيفية مجتمعية استفاد منها 202928 شخصاً، مؤكداً حرص الهيئة على نشر ثقافة ومبادئ الإسعافات الأولية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتدريب منسوبي تلك الجهات على مبادئ الإسعافات الأولية، كما أن الهيئة لديها إصدارات علمية متخصصة في الإسعافات الأولية لتعزيز هذه الثقافة.

 


الهلال الاحمر

السعودية

اليوم العالمى للإسعافات

الاسعافات الاولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات

التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة