سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس المجلس الإسلامى بالبرازيل يطالب بتدريس فقه بناء الدول بالجامعات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:21 م
رئيس المجلس الإسلامى بالبرازيل يطالب بتدريس فقه بناء الدول بالجامعات الدكتور عبدالحميد متولى رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية فى البرازيل
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبدالحميد متولى رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية فى البرازيل، أن الدور الريادى الذى تقوم به مصر فى نشر الإسلام الصحيح من خلال إرسال مبتعثين من قبل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لنشر ووسطية الإسلام وضبط الخطاب الدعوى ليس فى البرازيل فقط، بل فى العالم أجمع.
 
وطالب متولى، بتدريس فقه بناء الدول وفكر الجماعات المتطرفة لطلاب الشريعة للرد على هذه الجماعات، ووقاية الطلاب من فكرهم وكى يتبنى الطلاب الدفاع عن الدولة.
 
وأضاف متولى، خلال مشاركته بمؤتمر الأوقاف لبناء الدول، أن فضل مصر لا ينكره إلا جاحد، فمنذ أن أقيم أول مركز إسلامى فى قارة أمريكا اللاتينية أرسلت مصر فضيلة الدكتور عبد الله عبد الشكور مبعوثا لنشر سماحة الإسلام وتوعية الجالية الإسلامية فى البرازيل، الذى ساهم بخطبه ومواعظه فى نشر الدعوة الإسلامية بفهم مستنير واع مما كان له الأثر الطيب فى إقبال الجميع عليه.
 
ولفت متولى إلى أن جماعات التطرف تقحم نفسها فى الدين وتدفع بأفكار متطرفة ومغلوطة ومكذوبة وغير حقيقية.
 
وأشار متولى إلى دور مصر فى نشر الثقافة الإسلامية حول العالم فمنذ أن عقد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر  بروتكول تعاون مع الحكومة البرازيلية تم على إثره إرسال الدكتور حلمى نصر، لكى يقوم بتدريس اللغة العربية بجامعة أوسبى وأسس قسم اللغة العربية فى هذه الجامعة العريقة ثم قام الدكتور حلمى بعد ذلك بعمل جليل لخدمة الجالية المسلمة فى البرازيل فقام بترجمة معانى القرآن إلى اللغة البرتغالية.
 
وقال متولى، إن أئمة ودعاة وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف وكذلك مبعوثى وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية يمثلون هنا فى البرازيل الحصن الحصين فى الحفاظ على ضبط الخطاب الدعوى والحفاظ عليه من الغلو والتشدد وإرساء قيم السماحة والوسطية والاعتدال والتعايش السلمى، حيث إن هذه المؤتمرات تعد شوكة فى حلق جماعات التطرف ولا شك أنها تقوم بدورها فى مكافحة الإرهاب.

وزارة الاوقاف

مؤتمر فقه بناء الدول

العلاقات المصرية البرازيلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير أوقاف السعودية: الرئيس السيسي مجاهد.. وشجاعته حافظت على مصر.. فيديو

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:13 م

انطلاق مؤتمر فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية من القاهرة.. وزير الأوقاف: لا نخترع دينا جديدا والجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية عن الدين.. رئيس الشئون الإسلامية الإماراتى: مصر قدوة للدولة المدنية الحديثة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:49 م

وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة تولى مصالحها أولوية حتى عن الدين نفسه

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:45 ص

وزير الأوقاف: قوة الدولة قوة للدين والأفراد وتأييد الحاكم مطلب شرعى لبقاء الدول

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:36 ص

وزير الأوقاف من الشرقية: أصبحنا بلد الـ100 ألف مأذنة وليس ألف فقط

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 03:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

مسئول بالرقابة المالية يجيب عن أبرز 7 تساؤلات عن وثيقة التأمين على الطلاق؟

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

علماء الأمة بمؤتمر الأوقاف يشيدون بدور الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

رئيس البرلمان الليبى يعلن اتخاذ البرلمان قرارا بإسقاط عضوية النواب المقاطعين

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

إغلاق صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية التونسية بمقر السفارة فى مصر

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة