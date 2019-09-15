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رئيس أركان الجيش السودانى يؤكد حرص بلاده على تطوير القوات المسلحة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
رئيس أركان الجيش السودانى يؤكد حرص بلاده على تطوير القوات المسلحة محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المُكلف بالسودان
/أ ش أ/

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أكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة المُكلف بالسودان الحرص على تطوير وتحديث القوات المسلحة، لتكون قوة رادعة تطلع بواجباتها كافة فى حماية البلاد.

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية، مساء السبت - أن الحسين شهد ختام سمنار "العمل بنظام هيئة الأركان العامة فى ظل النظام البرلمانى فى السودان"، فى مرحلة القراءة الثانية، بحضور أعضاء رئاسة الأركان المشتركة السودانية، وعدد من القادة السابقين إلى جانب مدراء الإدارات وقادة التشكيلات والوحدات.

وأشاد رئيس الأركان المشتركة المكلف بالسودان، بمشاركة القادة الذين حضروا فعاليات السمنار، وأثروا النقاش من خلال الآراء القيمة التى قدموها.

وقال الحسين، إن "القوات المسلحة بصدد الدراسة والتحول للعمل بنظام الأركان العامة"، مضيفا: "نحن اليوم نؤسس من موقعنا هذا للأجيال القادمة، فالتنظيم وهياكل العمل فى القوات المسلحة تبنى على أسس قابلة للتطوير ولابد لنا أن نسعى لتحقيق ذلك".

وأعرب الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن شكره وتقديره لكل من أسهم وشارك فى فعاليات السمنار، مؤكداً أن توصياته سوف تخضع لمزيد من التنسيق والتمحيص توطئة لرفعها لرئيس مجلس السيادة الإنتقالى القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

 


رئيس أركان الجيش السودانى

أخبار السودان

السودان

تطوير القوات المسلحة

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