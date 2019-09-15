درة بعد التصويت بانتخابات الرئاسة التونسية: قاومت نزلة البرد من أجل بلدى

أدلت الفنانة التونسية درة اليوم بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة التونسية بالقاهرة، وعبرت عن سعادتها بالعرس الديمقراطية لبلدها الغالى تونس.

وأكدت درة، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أنها حرصت على الحضور والمشاركة فى الانتخابات رغم أنها تعانى من برد وقادمة بعد يوم تصوير منهك، لكنى أصررت على المشاركة.

أضافت أننا نتمنى من الرئيس القادم أن يعمل من أجل مصلحة تونس وأن يحبها ويكون حريص على أمنها واستقرارها ، وأكدت أن. هذه الانتخابات مهم لكل تونسى فهى التى تقود بلادنا للاستقرار .

أضافت فى تصريحاتها اليوم ؛ أنها سعيدةً بوجود اثنين من السيدات على قائمة المرشحين فى الانتخابات وتونس دائما تحترم المرأة .

و أكملت قائلة "المرأة التونسية حققت مكاسب كبيرة ولها مكانة مهمة فى بلدها ، ونحن لا نميز بين المرأة والرجل لكن العبرة بالكفاءة و الإخلاص للبلد".

وأضافت درة فى تصريحاتها ، اليوم ، أن المشاركة فى الانتخابات واجبنا جميعا كتونسيين تجاه بلدنا، التى تمر بمرحلة دقيقةتحتاجنا جميعا معها ".