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دبى تستضيف مؤتمر التأمين البحرى الثانى 24 سبتمبر الجارى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:34 م
دبى تستضيف مؤتمر التأمين البحرى الثانى 24 سبتمبر الجارى شعار أسبوع الامارات البحرى
وكالات

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تعقد النسخة الثانية من مؤتمر دبى للتأمين البحرى، خلال أسبوع الإمارات البحرى فى 24 سبتمبر الجارى، بمشاركة كوكبة من صناع القرار والخبراء والرواد فى قطاع التأمين البحرى والشحن والتجارة البحرية للوقوف على أبرز الاتجاهات المؤثرة على تأمين التجارة والشحن إقليمياً وعالمياً.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الاماراتية، أكد ماجد عبيد بن بشير رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحرى، أن مركز الإمارات للتحكيم البحرى سيواصل دعم القطاعات البحرية والطاقة البحرية من خلال المشاركة فى الفعاليات الصناعية الرئيسية ذات الأهمية على غرار مؤتمر دبى للتأمين البحري معربا عن سعادته بالمشاركة لا سيما أن جدول أعمال هذا العام يسلط الضوء على المخاطر التى تعوق قطاع النقل البحرى.

وتتناول الجلسات والحلقات النقاشية للنسخة الثانية من المؤتمر موضوع إدارة المخاطر بالإضافة إلى استكشاف الحلول المحتملة لمعالجة بعض القضايا الملحة التي تواجه صناعة النفط والغاز فى الشرق الأوسط مثل تقلب الأسعار والقضايا البيئية وتغيير اللوائح وسياسات التأمين.

وذكر محمد الغول الرئيس التنفيذى لشركة ماريتايم سكاى الجهة المنظمة للمؤتمر، إن النمو المستمر لقطاع النقل البحرى فى دولة الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً ملحوظاً تزامن معه نمو سوق التأمين فى الدولة مما دفع لتنظيم "مؤتمر دبي للتأمين البحرى" لتشجيع النقاشات حول العديد من الأمور المتعلقة بالتأمين وإدارة المخاطر نظراً لأهميتها وعمق تأثيرها على نمو قطاع النقل البحرى".


الامارات

الشرق الاوسط

النقل البحرى

دبى

اخبار الامارات

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