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دار الإفتاء توضح حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:22 ص
دار الإفتاء توضح حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟، جاء نصه: "ما حكم الدعاء جهرًا على المقابر بعد دفن الميت؟".

وقالت دار الإفتاء: "الدعاء للميت بعد دفنه سنةٌ واردةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (سنن أبي داود".

وتابعت دار الإفتاء المصرية:"ويجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، ولا تضييق في ذلك، فكله جائز، على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظ للقلب، خاصة إذا كانت هناك موعظة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ» "رواه الترمذى".


دار الافتاء

الافتاء

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الدعاء للميت جهرا

احكام دفن الميت

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