دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بمهام العمل

نَودُّ معرفة الحكم الشرعى فى الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بمهام العمل فى الأوقات الرسمية؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء الرد كالآتى: قال الحق تبارك وتعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [لأعراف: 204]، نقل القرطبى فى "تفسيره": "... إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادًا لكى يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن".

أما إذا قام بعض المسلمين بالاستماع للقرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك.

والاستماع للقرآن فى مكان العمل لا بد فيه من شروط، منها: -

- ألَّا يكون الاستماع مُشغلًا عن مهام العمل.

- ألَّا يكون الصوت مرتفعًا بحيث يخص من يريد الاستماع دون إشغال الآخرين أو إيذائهم.