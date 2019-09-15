خلال الضباب.. شرطة أبوظبى تدعو لخفض سرعات المركبات

وكالات

دعت شرطة أبوظبى السائقين للقيادة بحذر خلال تشكل الضباب المتوقع خلال الأيام القادمة وما قد ينجم عنه من تدن للرؤية وخفض السرعات إلى 80كم / الساعة تطبيقاً لقرار لجنة السلامة المرورية فى الظروف الجوية المتقلبة، وترك مسافة أمان كافية.

وحثت السائقين على الالتزام بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوقوف وعدم السير فى حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادى حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر فى حالة عدم وضوح الرؤية.