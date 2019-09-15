خادم الحرمين قادرون على التصدى للاعتداءات الإرهابية و التعامل مع آثاره

محمد عبد المجيد

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدرة المملكة على التصدى للاعتداء الإرهابى الجبان الذى استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو فى محافظة بقيق وهجرة خريص، والتعامل مع آثاره.

و وفقا لموقع "عكاظ" السعودى، قدر خادم الحرمين الشريفين، خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس (السبت) من ملك الأردن عبدالله الثانى بن الحسين، موقفه وإدانته هذا العمل الإرهابى.

من جانبه، أكد ملك الأردن، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء فى المملكة العربية السعودية، فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، والتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله.