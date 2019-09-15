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حجز دعوى الاستمرار فى حكم عدم دستورية المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:00 م
حجز دعوى الاستمرار فى حكم عدم دستورية المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية القاضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته، لكتابة التقرير.

وأقيمت الدعوى رقم 17 لسنة 41 منازعة تنفيذ والتى طالبت بصدور الحكم بشأن منازعة التنفيذ بسريان المدى الزمنى للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية.  

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1956، فيما تضمنه من استثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من مراعاة شرط المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون ذاته.


المحكمة الدستورية العليا

نقابة الصيادلة

مزاولة مهنة الصيدلة

عدم دستورية قانون الصيدلة

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