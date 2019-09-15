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حبس عاطلين لحيازتهما 4 طرب حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:24 م
حبس عاطلين لحيازتهما 4 طرب حشيش بقصد الاتجار فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 4 طرب من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها علي عملائهما، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار فى المواد المخدرة علي عملائهما بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 4 طرب من مخدر الحشيش تزن كيلو ومبلغ مالى وهاتفين محمول وسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 
 

الاسكندريه

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نيابه العامريه

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