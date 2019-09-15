حبس شقيقين قتلا سائقا لسرقة سيارته فى المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس شقيقين استدرجا سائق تاكسى وقتلاه وسرقا التاكسى الخاص به، وألقيا جثته بقرية ميت بره، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من العثور على جثة لشخص يدعى "حسن عبد الله عطوة"، بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا، ومقيم بشبرا الخيمة.

على الفور قرر اللواء محمد عمارة تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد فتحى رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز قويسنا، وتم وضع الاكمنة الثابتة والمتحركة وتبين أن وراء إرتكاب الجريمة شقيقان وهم عبد الفتاح .س .ع 40 عاما عاطل ومقيم بالساحل القاهرة، عادل . س . ع 35 عاما عاطل ومقيم بقرية أبشيش التابعة لمركز الباجور ، وأن الجناة قاموا بارتكاب الجريمة والاستيلاء على التاكسى وبيعه لشخص يدعى السيد .إ . ال – 40 سنة ومقيم بالباجور .

وتم ضبط الجناة والعثور على التاكسى المسروق وجار العرض على النيابة .