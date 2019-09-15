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حبس سيدتين أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة فى الجمالية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:50 م
حبس سيدتين أثناء بيعهما مشغولات ذهبية مسروقة فى الجمالية كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد القبض عليهم و بحوزتهما مشغولات ذهبية من متحصلات وقائع سرقة أثناء عرضهما للبيع بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بورود معلومات وتحريات من قسم شرطة الجمالية، بقيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة القسم، وبحوزتها (80 خاتم ذهب صينى – 96 دلاية ذهب صينى – 11 غويشة ذهب صينى)، واعترفت بسرقتها من داخل محلات الذهب الصينى بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

كما تم عقب تقنين الإجراءات ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة عابدين) أثناء قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بمنطقة الصاغة بدائرة القسم  وبحوزتها (7 خاتم ذهب – 2 أسورة ذهب – سلسلة ذهب كبيرة الحجم)، واعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بمحافظ الجيزة، حال قيامها بمباشرة عملها داخل المنزل، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

مشغولات ذهبية

الجمالية

سرقة مشغولات

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