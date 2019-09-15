حالة نادرة لعجوز من الهند يظهر له "قرن الشيطان".. وكأنه مصنوع من الخشب

كتبت أمل علام

وفقًا لما ذكرته صحيفة boldsky أنه في الآونة الأخيرة، تم تشخيص إصابة رجل يبلغ من العمر 74 عامًا يدعى شيام لال من ولاية ماديا براديش بالهند بحالة طبية نادرة تسمى قرن سباسوس، المعروف شعبياً باسم بــ" قرن الشيطان"، وخضع لعملية جراحية لإزالته .



قرن الشيطان

ووفقا لما ذكره شيام لال، فإن ازالة الشبيه بالقرن قد ظهر بعد إصابة في الرأس، والتي أصيب بها منذ عدة سنوات، في البداية كانت صغيرة، ولكنها غير عادية، ولكن في وقت لاحق نمت أكبر، وبدا وكأنه قرن مصنوع من الخشب، يرى الخبراء الطبيون أنها حالة نادرة، ولذلك أرسلوا القضية لنشرها بين الحالات النادرة في المجلة الدولية للجراحة.

ولكن ما هي بالضبط قرون الشيطان؟

دعونا نفهمها بشكل أفضل من خلال معرفة أسبابها وأعراضها وعوامل الخطر والتشخيص والعلاج والوقاية...

قرون الشيطان والمعروفة أيضًا باسم قرون الجلد، هي بروز غير طبيعى يظهر على سطح الجلد الناتج عن النمو المفرط للبشرة، وهي تتكون من الكيراتين المدمجة، وتسميتها لأنها تشبه قرون الحيوانات بشكل كبير، تأتي القرون بأحجام وأشكال متغيرة تتراوح من كونها مخروطية أو أسطوانية أو منحنية أو مدببة أو مستعرضة، حوالي 60% من القرون حميدة (غير سرطانية) بطبيعتها، لكن بعضها قد يسبب خطر الإصابة بسرطان الجلد، يمكن رؤيتها في أجزاء الجسم مثل الجبين، أو فروة الرأس، أو الأنف، أو الأذن ،أو الشفتين، أو القضيب، أو الرقبة، أو الجفون، أو الأجزاء التى تكون أكثر عرضة لأشعة الشمس، وقد يصيب كل من الرجال والنساء.

وأوضحت الصحيفة، أن أسباب ظهور القرن عدة عوامل، ولكن السبب الدقيق لا يزال مجهولا، ومع ذلك، فإن الأسباب المعروفة الشائعة للحالة هي كما يلي: التعرض لأشعة الشمس، والمعروف أيضًا بسرطان بالخلايا الحرشفية، الثآليل الفيروسية، لاسيما التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري سرطان الجلد، آفات الجلد قبل السرطانية، حرق الندوب.



اسباب ظهور القرن فى البشر

أعراض قرن الشيطان، عادة ما تزرع القرون على الجزء الخارجي من الجلد، يمكن أن يكون النمو بلون مختلف، والذي يتنوع من الأبيض، والوردي، والبني والتان، والأصفر، وهى لا تسبب أي أعراض، ولكن شكل القرن عادة ما يخرج من سطح الجلد، عندما يتعرض الجزء المصاب بالتلف أو الإصابة، فقد يتسبب ذلك في حدوث التهاب أو ألم في المنطقة. الخصائص الشائعة للقرون.

نمو مشابه للقرن على سطح الجلد،قد تكون طويلة مرتين مقارنة بعرضها لدى الشخص، غالبًا ما يظهر قرن واحد فقط. قد يتراوح الحجم من صغير إلى أكبر محاط بجلد كثيف قليلاً.

مضاعفات القرن ..

الألم والتهاب حول القرن ، نزف القرن واحمراره، تصلب الجلد حول قاعدة القرن، ويتم التشخيص من خلال أخذ عينة يقوم فيها الطبيب بقطع قطعة من القرن جراحياً، وفحصها تحت المجهر سواء كانت سرطانية أم لا، يعتمد علاج القرن على نموه ومظهره، وسواء كان سرطانيًا أم لا.

الخطوات التالية لعلاج القرون الحميدة هي..

تخدير المنطقة المحيطة بالقرن جراحيا إزالة القاعدة ، إزالة طبقات الجلد في حالة القرن العميق جدا، إغلاق المنطقة، وتشمل طريقة أخرى، تجميد نمو الجلد باستخدام النيتروجين السائل ، بالنسبة للقرون السرطانية، يفضل الأطباء استخدام الجراحة، تجريف الآفة أو حرقها بالعلاج الكيميائي ، العلاج الإشعاعي او باستخدام بعض الادوية ،موضحة أن السبب الرئيسي لظهور القرن هو التعرض الطويل لأشعة الشمس، وبالتالي تجنبها يمكن أن يكون أفضل طريقة لمنع هذه الحالة أيضا، واستخدام المستحضرات واقية الشمس للحد من خطر ظهور القرن على الجلد.