سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأحد 15/9/2019 فى مصر والدول العربية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأحد 15/9/2019 فى مصر والدول العربية طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الأحد، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

 حالة الطقس اليوم فى مصر

 

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن 

 

نهاراً

 

يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

 ويكون الطقس لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً فى أغلب المناطق، وحاراً نسبياً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتظهر كميات من السحب فى أجزاء مختلفة من المملكة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات محلية من الأمطار بأجزاء محدودة من شمال المملكة.

 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشنط مع ساعات العصر والمساء خاصة فوق الجبال

 وفى خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

 

ليلاً

يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

 وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات الليل المتأخرة والفجر.

 وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون مائلة للبرودة قليلأ خصوصاً فى الجبال ساعات الصباح الباكر وفرصة محدودة لهطول أمطار خفيفة محلية الطابع، وفى ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتصل منتصف العشرينيات فى الجبال مع طقس خريفى، والى نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات فى باقى المناطق ظهراً مع طقس حار نسبياً، ثم تعود الأجواء خريفية فى ساعات الليل مع نسمات من الهواء البارد فى القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

 


الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس لطيف غدا وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32

السبت، 14 سبتمبر 2019 11:53 ص

طقس الخليج ..ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 45 درجة مئوية

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

السبت، 14 سبتمبر 2019 08:00 ص

طقس الغد معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 12:15 م

طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وانخفاض فى درجات الحرارة بالكويت

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 08:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة وطنية.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

ليفربول يعزز صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد نيوكاسل يونايتد.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة