حالة الطقس اليوم الأحد 15/9/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربى اليوم الأحد، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلاً فى أغلب المناطق، وحاراً نسبياً فى مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتظهر كميات من السحب فى أجزاء مختلفة من المملكة، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهطول زخات محلية من الأمطار بأجزاء محدودة من شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تشنط مع ساعات العصر والمساء خاصة فوق الجبال.

وفى خليج العقبة: - الرياح: شمالية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية مع ساعات الليل المتأخرة والفجر.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تكون مائلة للبرودة قليلأ خصوصاً فى الجبال ساعات الصباح الباكر وفرصة محدودة لهطول أمطار خفيفة محلية الطابع، وفى ساعات النهار ترتفع درجات الحرارة لتصل منتصف العشرينيات فى الجبال مع طقس خريفى، والى نهاية العشرينيات ومطلع الثلاثينيات فى باقى المناطق ظهراً مع طقس حار نسبياً، ثم تعود الأجواء خريفية فى ساعات الليل مع نسمات من الهواء البارد فى القمم الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.