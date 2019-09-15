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جراحات صغرى وكبرى مجانية بقسم جراحة الوجه والفكين بعيادات طب أسنان الأزهر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص
جراحات صغرى وكبرى مجانية بقسم جراحة الوجه والفكين بعيادات طب أسنان الأزهر الدكتور وائل المهندس رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بطب أسنان بنين الازهر
كتب لؤى على

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قال الدكتور وائل المهندس رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بطب أسنان بنين الأزهر، إن القسم استطاع فى فترة وجيزة إجراء عدة جراحات مجانية صغرى داخل عيادات الكلية وجراحات أخرى كبرى داخل وحدة جراحة الفم والوجه والفكين بمستشفى سيد جلال (باب الشعرية) الجامعى.

 

وأضافت جامعة الأزهر فى بيان لها، قد تحققت فيها نسب النجاح المتميزة، مشيرة إلى أنه وفقا لتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور تامر حمزة عميد الكلية بشأن تطوير العملية التعليمية فقد تم التجهيز لاستقبال طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة ومرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب العلمى ابتداء من العام الدراسى الجديد حتى يكونوا مؤهلين لسوق العمل.


الدكتور وائل المهندس

قسم جراحة الفم والوجه والفكين

طب أسنان بنين الازهر

مستشفى سيد جلال

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