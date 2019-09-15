توفير تحصين الأغنام ضد طاعون المجترات الصغيرة بـ6 جنيهات بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية عن توافر التحصين للأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بسعر رمزى قدره 6 جنيهات بجرعة 1سم لكل حيوان.

وأكد "المنجي" فى تصريح خاص لليوم السابع على ضرورة تأكد المربى من قيام الطبيب البيطرى المسئول فى لجنة التحصين بتسجيل تاريخ التحصين فى البطاقة الخاصة بالحيوان لمعرفة موعد التحصين القادم.

وشدد على أن تحصين الماعز والأغنام فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة أمر فى غاية الأهمية؛ لأن الوقاية خير من العلاج، وعدم الإنتظار حتى يصاب الحيوان بالمرض، لافتا إلى ضرورة حفظ اللقاح الموجود مع لجنة التحصين فى الثلج لضمان سلامته، واستخدام سن إبرة خاص بكل حيوان مرة واحدة.

وأشار إلى أن عدم وجود بطاقة تسجيل مع المربي، ورقم متسلسل فى أذن الحيوان يحرمه من الإستفادة بالخدمات البيطرية المجانية من الوحدة البيطرية التابع لها مثل الرش والعلاج الجماعى، موضحا أن سعر البطاقة والرقم للماعز والأغنام 5.5 جنيهات فقط.