تنديد فلسطينى بعقد حكومة إسرائيل اجتماعا فى مستوطنة على أرض محتلة

(رويترز)

نددت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، بعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لها فى إحدى المستوطنات المقامة على أرض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية.‭‭ ‬‬

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى لرويترز، "عقد اجتماع للحكومة الإسرائيلية فى مستوطنة مقامة على الأراضى الفلسطينية أمر مدان ومرفوض ولن يعطى شرعية لها".

وأضاف، "كل الاستيطان المقام على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعى، ولا يمكن لأى أحد أن يعطيه شرعية، الشعب الفلسطينى هو صاحب القرار الوحيد على أرضه".

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، فى تغريدة على تويتر، إن مجلس الوزراء صادق اليوم خلال جلسته الأسبوعية على مقترح له "بإقامة بلدة ميفوؤوت يريحو التى تقع شمالى أريحا".

وهذه المستوطنة مقامة بالفعل، ولكن لم يكن معترفا بها من الحكومة الإسرائيلية.

وقد أعلن نتنياهو الأسبوع المواضى، نيته فرض السيادة الاسرائيلية على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة، وعلى المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية.

وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نتنياهو "المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام".

وقالت فى بيان لها، اليوم "لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات (الموقعة مع إسرائيل)".

ويستعد نتنياهو، لخوض انتخابات برلمانية يوم الثلاثاء القادم، ستحدد مستقبله السياسى فى حال النجاح أو الفشل فيها.