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تعرف على مشروعات برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بأسوان.. صور

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:00 م
تعرف على مشروعات برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بأسوان.. صور وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة
أسوان – عبد الله صلاح

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التقى اللواء سعيد حجازى، نائب محافظ أسوان، بوفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة "WFP" برئاسة ماجستيك هايلى مدير البرنامج، اليوم الأحد، لاستعراض مجالات وأنشطة وآليات عمل البرنامج داخل قرى أسوان.

قال اللواء سعيد حجازى، إن من أبرز المشروعات هو: بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بصعيد مصر "التغيرات المناخية"، وهى من المشروعات الفعالة التى تساهم فى دعم وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى القرى الأكثر احتياجاً والمناطق البعيدة والنائية.

وفى السياق نفسه، تابع اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، بأن مشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائى بقرية بنبان حيث يشمل العديد من المشروعات الفرعية منها مشروع توحيد الحيازات الزراعية والذى يشارك فيه 12 مزارع بإجمالى 7 فدان جارى زراعتها بمحصول القمح ويهدف المشروع إلى زيادة المساحة الزراعية بنسبة 25%، مع زيادة الإنتاجية لتصل إلى 25 أردب للفدان الواحد ، بالإضافة إلى مشروع تطوير مسقى الجعيدى بطول 252 م لرى زمام 30 فدان، فضلاً عن مشروع الإقراض الحيوانى ويضم مشروعات تربية البط بقروض تبدأ من 300 جنية ومشروع تربية ماعز بقروض تبدأ من 1200 جنية حيث وصل إجمالى المستفيدين بالقرية من هذين المشروعين إلى 1600 مستفيد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمرأة المعيلة، علاوة على مشروع مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية بطاقة 20 ك/ وات وتهدف إلى رى 25 فدان ، وأخيراً مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية وأهمها الطماطم والمقام على مساحة 4 ألاف م2  ، ويساهم فى توفير فرصة عمل لأكثر من 30 فتاة وسيدة.

وأردف السكرتير العام، بأن مدرسة التعليم المجتمعى بقرية الحجاب بأبو الريش ضمن 113 مدرسة للتعليم المجتمعى بأسوان وتضم 27 طفلة من المحرومين من التعليم فى المناطق النائية أو الأطفال المتسربين من المدارس الحكومية حيث يساهم البرنامج فى توفير دورات تدريبية متخصصة للمعلمين ، بالإضافة إلى إدخال وسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة للمساهمة فى تطوير أساليب التعليم بالمدرسة وعلى رأسها أجهزة التابلت المتصلة ببنك للمعرفة ، علاوة على تقديم وجبات تغذية يومية للأطفال لرفع مستوى الصحة العامة لديهم ومكافحة مرض الأنيميا ، فضلاً عن توفير التوعية الثقافية وتقديم المساعدات العينية والمادية لأسر التلاميذ لتحفيزهم على استمرار تعليم أولادهم بالمدرس ورفع مستوى المعيشة داخل أسرهم .

وأوضح ماجستيك هايلى، بأن البرنامج ينفذ أنشطته فى 8 قرى على مستوى المحافظة تشمل قريتى بنبان بحرى والمنصورية بمركز دراو، وقرى المنشية الجديدة والسلسلة والكفور والرغامة شرق والرغامة غرب بمركز كوم أمبو، بجانب قرية كلابشة الجديدة بمركز أسوان، لافتاً إلى أن الخطة الإستراتيجية للبرنامج ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية ومنها تمكين المجتمعات الأكثر إحتياجاً والتى يصعب الوصول إليها فى العديد من مجالات التعليم والصحة والحماية الإجتماعية وإتاحة الغذاء والتغذية ، بالإضافة إلى التمكين الإقتصادى للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب ، علاوة على دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وبناء القدرات المؤسسية.

وأشار ماجستيك هايلى، إلى تطلع برنامج الأغذية إلى عقد المزيد من بروتوكولات التعاون بين وزارات الزراعة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى، فضلاً عن بعض المؤسسات والصروح العلمية وعلى رأسها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك للاستفادة من خبراتها واستغلال الثروات الطبيعية التى تمتاز بها أسوان واستثمارها فى فتح المزيد من مجالات العمل للبرنامج وخاصة فى مجال المخلفات الصلبة والاستزراع السمكى.

 وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (1)

 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (2)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (3)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (4)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (5)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (6)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (7)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (8)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (9)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (10)
 
 
وفد برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة (11)

 


برنامج الاغذية العالمى

الامم المتحدة

اسوان

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