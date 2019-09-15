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تعرف على تفاصيل حملات إزالة التعديات بمدينة الزينية شمالي الأقصر

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:18 م
تعرف على تفاصيل حملات إزالة التعديات بمدينة الزينية شمالي الأقصر جانب من الإزالة
الأقصر - أحمد مرعى

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناء على توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر .
 
وأوضح عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية - في بيان صحفي - أن الحملة استهدفت إزالة 6 حالات تعدى عبارة عن أسوار وقواعد خرسانية، تضمنت 4 حالات زراعة بقرية المدامود بحرى، وحالة بناء بدون تراخيص بقرية المدامود قبلى وحالة تعذر ازالتها بسبب عدم وجود طريق ممهد للوصول لها بقرية العشى، وتم التنسيق مع القوة الامنية بقيادة اللواء أشرف منير  مساعد مدير الامن ومعاون ومباحث طيبة الرائد يوسف رشوان مأمور طيبة .
 
وقاد الحملة  يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف احمد رئيس قرية المدامود بحرى ومسؤول التنظيم بالقرية، وكرم ضاحى رئيس قرية المدامود قبلى ومسؤول التنظيم بالقرية، وعبدالرحيم عطا مسئول التنظيم بالمركز  ومسئول الزاعة بالقرية.
 
 

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