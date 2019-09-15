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تعرف على إيرادات شركة غزل المحلة آخر 3 سنوات مالية فى 4 معلومات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:00 ص
تعرف على إيرادات شركة غزل المحلة آخر 3 سنوات مالية فى 4 معلومات شركة غزل المحلة
كتب عبد الحليم سالم

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تعتبر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى "غزل المحلة"، من أوائل الشركات التى سيتم تطويرها فى المرحلة الأولى لتطوير الشركات وفق خطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وفى النقاط التالي نعرض لك ايرادات الشركة خلال آخر 3 سنوات مالية..

1.حققت الشركة 637.49 مليون جنيه العام المالى 2015-2016.

2.كما حققت الشركة 980.24 مليون جنيه العام المالى 2016-2017.

3.حققت الشركة 1.063 مليار جنيه العام المالى 2017-2018.

4.بلغت إيرادات الشركة نحو 2.680 مليار جنيه خلال الثلاثة أعوام .


شركة غزل المحلة

مصر للغزل والنسيج

القابضة للقطن

قطاع الاعمال العام

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