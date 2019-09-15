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تعرف على أماكن وعدد قطع الأراضى المطروحة من قبل وزارة الإسكان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:00 ص
تعرف على أماكن وعدد قطع الأراضى المطروحة من قبل وزارة الإسكان أراضى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، فى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى سداد مقدمات حجز قطع الأراضى المميزة والأكثر تميزًا التى أعلنت عنها الوزارة فى نحو 12 مدينة جديدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وحول عدد قطع الأراضى وأماكنها، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضى المتميزة، موزعة كالتالى، 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة بدر، و528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و150 قطعة أرض بمدينة السادات، و100 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط، و100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن قطع الأراضى الأكثر تميزاً، موزعة كالتالى، 300 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، و68 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و115 قطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة، و14 قطعة أرض بمدينة العبور الجديدة، و104 قطع بمدينة المنيا الجديدة، و23 قطعة أرض بمدينة بدر، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و20 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة.


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اراضى وزاره الاسكان

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