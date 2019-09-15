سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:02 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة أهل مصر للتنمية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:10 م
تعاون بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ومؤسسة أهل مصر للتنمية تعاون وزارة الهجرة ومؤسسة أهل مصر للتنمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الهجرة تسعى لتنظيم فاعلية لدعم مستشفى "أهل مصر" للحروق

السفيرة نبيلة مكرم: نؤمن بدور الجمعيات الأهلية في تحقيق التنمية

د. نجلاء الأهواني: نثمن دور وزارة الهجرة في إشراك المصريين بالخارج في قضايا الوطن

 

في إطار جهود وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لربط المصريين بالخارج وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي الأسبق عضو مجلس أمناء مؤسسة اهل مصر للتنمية، والدكتور شريف عصمت عبد المجيد رجل الأعمال وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية؛ لبحث التعاون مع مؤسسة "أهل مصر" للتنمية، بشأن دعم برامج المؤسسة ودعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان.

18337417-aa9a-4171-8ab0-8484c7ebbb55

وفي هذا الصدد، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه من منطلق إيمان وزارة الهجرة بدور الجمعيات الأهلية في التنمية في إطار تضافر كافة الجهود بجانب الجهود الحكومية، سيتم تنظيم فعالية تحت رعاية وزارة الهجرة لتوفير الدعم اللازم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان وسيتم دعوة الجاليات المصرية بالخارج لتلك الفاعلية.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج لن يدخروا جهدا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم ممن يعانون من كوارث الحروق، والتي تميزت مستشفى أهل مصر في تقديم العلاج الخاص بها، مضيفة أن المصري بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته بكافة الأشكال.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة هبه السويدي، عن خالص الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم لاستقبالهم ودعم أنشطة المؤسسة، لافتة إلى أن ذلك ليس غريبا عليها، وأنها صاحبة الدور الاجتماعى الكبير فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلا عما تشتهر به من تاريخ بارز فى دعم العمل الخيرى والمجتمعي، وأيضا توعية المواطنيين جميعا بأهمية مواجهة مخاطر حوادث الحروق.


وفي السياق ذاته، قدمت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي الأسبق وعضو مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، خالص الشكر والتقدير للدور الذى تقوم به وزاره الهجرة، بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم العمل الخيرى.

تعد مؤسسة أهل مصر للتنمية مؤسسة غير هادفة للربح، تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وتخضع للقانون المصري، هذا بالإضافة إلى أن أهل مصر تهدف لتوفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية لضحايا الحروق. كما تقوم المؤسسة ببناء أول وأكبر مستشفى لإنقاذ علاج الحروق بالمجان بمصر والشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة مباني 45500 متر مربع بالتجمع الأول بالقاهرة.

 


وزارة الهجرة

أهل مصر

مستشفى أهل مصر

نبيلة مكرم

نجلاء الأهواني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

موجز الساعة 6 مساء.. مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

مواعيد مواجهات الأهلى والزمالك مع بيراميدز فى الدورى 2019 / 2020

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

19 أكتوبر.. موعدًا لقمة الدورى بين الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

جمال الغندور: حكام الدورى بالموسم الجديد مصريون باستثاء الأهلى والزمالك

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

وزير الخارجية يكشف عن جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بعد انقطاع أكثر من عام.. "شكرى": تقدمنا للسودان وإثيوبيا بخطة متكاملة ونرحب بأية أراء.. يؤكد: ننظر للمفاوضات من منظور فنى وعلمى ونرفض خضوعها لأى تأويل سياسى

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

فيديو.. دار الإفتاء: يجوز إجراء حقن مجهرى لتحديد نوع الجنين

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة