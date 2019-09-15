تطهير 61 مصبًا بالإسكندرية استعدادا لموسم الشتاء والأمطار

أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على الاستعداد لموسم الشتاء القادم وأن نسب تطهير الشنايش والمطابق حتى يوم 15 سبتمبر الجاري ؛ والتي تراوحت بين 65 : 85% على مستوى الأحياء، كذلك أعمال تطهير المصبات حيث تم الانتهاء من أعمال تطهير61 مصبا من أصل 66 مصبا على مستوى المحافظة كما تم استعراض مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدة الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن شركة الصرف الصحى، قد إستعرضت أيضا موقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من ربط خطي الصرف بشارع أبو قير ونهو أعمال الحقن للخط 250 مم.

كما أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الحلول الهندسية بمنطقة الفنون الجميلة يوم 25 سبتمبر الجاري. وتم استعراض أعمال تطهير منطقة أم زغيو تمهيدا لنقل سوق الحضرة. وكذلك أعمال إنشاء الشنايش الجديدة في بعض المناطق علي مستوي الأحياء تجنبا لحدوث تجمعات لمياه الأمطار بها حيث تم إنشاء 11 شنيشة جديدة خلال الأسبوع الماضى.

من جانبة شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، على الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء القادم ، وذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده اليوم مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة.

من جهه أخرى كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية اليوم ، مسئولي شركة نهضة مصر للنظافة ، والرصد البيئي بالمحافظة ورؤساء الأحياء ، بإعداد مقترح لعدد من المناطق للتوسع في تجارب الجمع المنزلي ومن أسفل العقارات والجمع بالصفارة ، للبدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن ، والذي يأتى في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المدينة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال منظومة النظافة بالإسكندرية ، وناقش المحافظ أعمال مسئولي النظافة ، في رفع وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي ، وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المحافظة ، وأعمال تجريف الأتربة وجمع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية ، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد وشدد المحافظ على ضرورة معاقبة المخالف بصفته الشخصية ، منعا لتكرار المخالفة مرة أخرى.