سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: نضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:10 ص
ترامب: نضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تضرب حاليا حركة طالبان فى أفغانستان بقوة "لم تُضرَب بمثلها من قبل"، وذلك بعدما انهارت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحركة بعد هجوم نفذته الأخيرة فى كابول، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جندى أمريكي.

 

وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع "تويتر"، أمس السبت: "لم تُضرَب طالبان مطلقا كما تُضرب فى الوقت الحالي. إن قتل 12 شخصا، بينهم جندى أمريكى أمر جلل، ولم يكن فكرة جيدة. هناك طرق أفضل بكثير لبدء تفاوض. تعلم طالبان أنها اقترفت خطئا كبيرا، وليست لديهم فكرة عن كيفية تداركه".


وتأتى تصريحات ترامب بعد أسبوع من إعلانه إلغاء محادثات سلام استمرت أشهر مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم شنته الحركة فى كابول أدى لمقتل 12 شخصا بينهم جندى أمريكي.


الولايات المتحدة

ترامب

طالبان

أفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا: كابولوف يستقبل وفد طالبان ويؤكد أهمية استئناف المفاوضات

السبت، 14 سبتمبر 2019 01:00 ص

حركة طالبان تعلن مسئوليتها عن تفجير بالقرب من قاعدة للقوات الأفغانية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 05:00 م

بعد 18 عاما.. كيف حولت 11 سبتمبر التنظيمات الإرهابية إلى قوى عابرة للدول؟.. الهجوم على برجى التجارة العالميين خلق وحش "داعش" قبل انقلابها على القاعدة.. ومفاوضات واشنطن مع طالبان أضفى عليها صبغة "سياسية"

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 10:00 ص

القوات الأفغانية تقتل وتحتجز 11 مسلحا فى عملية أمنية ضد طالبان وداعش

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 09:29 ص

روسيا تأسف لفشل المفاوضات بين طالبان وواشنطن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 10:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

اليوم.. بدء مقابلات المعلمين المقبولين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

الأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع.. كيف رد مؤتمر الشباب على الأكاذيب والشائعات؟

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

انطلاق الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى الجديدة للتعاقد على تقديم الخدمات

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

اليوم السابع: الرئيس ينسف الشائعات

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

جلسة اسأل الرئيس تفجر بالونة الشائعات والتشكيك.. فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

موجز 6 مساء.. السيسى عن شائعات الفترة الماضية: والله كذب وافتراء

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

الأهلى يهاجم كانو سبورت بـ مروان محسن.. وأحمد فتحى فى الجبهة اليمنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة