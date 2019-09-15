تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 20.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 16.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6234.50 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.6% خاسراً 28.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4733.53 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 111.9 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 5339 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.28%، تليه شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.98%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.30%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.51% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.88%