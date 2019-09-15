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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:53 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات بورصة الكويت - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 20.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5725.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% خاسراً 16.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6234.50 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.6% خاسراً 28.46 نقطة ليغلق عند مستوى 4733.53 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 111.9 مليون سهم بقيمة 33.4 مليون دينار كويتى عبر 5339 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.45%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.28%، تليه شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.98%، ثم شركة الأرجان العالمية العقارية بنسبة 9.30%، فيما تصدر سهم "شركة منشآت للمشاريع العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.51% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 10%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.88%

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