تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام التعاملات

(أ ش أ)

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر3 مليار جنيه لينهى تعاملات اليوم عند مستوى 6ر751 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 2ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية /إيجى اكس 30/ بنحو58ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 23ر15023 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجى اكس 70/ بنحو 45ر0 فى المائة ليبلغ مستوى 98ر553 نقطة، شملت التراجعات مؤشر /إيجى اكس 100/ الأوسع نطاقًا والذى فقد نحو 44ر0 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 16ر1474 نقطة.

وفى ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 77 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 56 شركة، وحافظت 45 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.