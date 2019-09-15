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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات باستثناء العقارات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:50 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات باستثناء العقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.64% خاسرة 66.75 نقطة، لتغلق عند مستوى 10394.9 نقطة.
 
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 75.5 مليون سهم بقيمة 161.8 مليون ريال قطرى عبر 2984 صفقة، وارتفعت 13 سهما، وانخفض 28 سهما ، واستقرت 5 أسهم.
 
 
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.89%، أعقبه قطاعى البنوك والخدمات المالية و البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.83%.

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