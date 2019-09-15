تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرا 11.08 نقطة ليغلق عند مستوى 1535.54 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.2 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 47.32% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.70%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 1.29%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.46% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.06% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.