تراجع الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.05% خاسرا 82.34 نقطة ليغلق عند مستوى 7749.46 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.9% خاسرا 33.15 نقطة ليغلق عند مستوى 3667.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 107 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 37 شركة، فيما تراجعت 143 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 2.19%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.98%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.53%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.20%.

وجاء سهم "بى سى اى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.93%، ثم أنابيب بنسبة 2.23%، ثم دور بنسبة 2.05%، فيما تصدر سهم "بترو رابغ" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.22% ثم بتروكيم بنسبة 4.02%، ثم الاتحاد التجارى بنسبة 3.51%.