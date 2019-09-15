تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار بالحشيش فى المرج

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار وترويج المواد المخدرة، عقب ضبطهم أثناء ترويجهم للمواد المخدرة على عملائهم فى منطقة المرج، حيث عثر بحوزتهم على كيلو حشيش و3 آلاف قرص مخدر.

كان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من الأهالى يفيد قيام 3 عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهم كيلو حشيش و3 آلاف قرص مخدر واقتادهم رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.