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تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:51 م
تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة حبس متهمين 15 يومًا احتياطيا لاتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين كلا من: منصور موسى، ورزق عبد الحميد، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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