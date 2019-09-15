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بعثة "يوناميد" فى دارفور مستعدة للعب دور فى السلام بالسودان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:48 م
بعثة "يوناميد" فى دارفور مستعدة للعب دور فى السلام بالسودان كينسلى جيريماما مامابولو
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أكد رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والأمم المتحدة فى دارفور "يوناميد" كينسلى جيريماما مامابولو، استعداد البعثة للعب دور فى تحقيق السلام فى السودان.

وقال رئيس بعثة "يوناميد"، فى تصريحات فى الخرطوم اليوم الأحد، إن البعثة إذا توفرت لها حرية حركة الانتقال، ستقوم بجهود فى منطقة جبل مرة "فى ولاية غرب دارفور"، بالتواصل مع الحركات المسلحة وقيادتها، وإقناعهم بالانضمام إلى مسيرة السلام، فى السودان.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، فى القصر الجمهوري، رئيس بعثة "يوناميد"، وبحثا عددا من القضايا فى مقدمتها دور وجهود قوات "يوناميد" فى دارفور، وإمكانية تحقيق الاستقرار والأمن من خلال التعاون بين السلطة الانتقالية فى السودان والبعثة.

وامتدح دقلو الجهود التى تبذلها قوات "يوناميد" فى تحقيق الأمن والاستقرار بولايات دارفور.

من جانبه، تعهد رئيس بعثة "يوناميد"، بنقل الصورة الإيجابية للتطورات التى حدثت علي الأرض بعد الثورة السودانية، مشيدا بنتائج مفاوضات السلام فى جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وأوضح أن الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة سيدعمان تحقيق السلام فى السودان، لافتا إلى أن قوات "يوناميد" ستغادر دارفور، فى الموعد المحدد لها بحلول يوليو المقبل، وأن البعثة طلبت من دقلو، والسلطة الانتقالية، توفير وسائل الخروج الآمن والسلس لقوات "يوناميد" من دارفور.


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السلام

السودان

الخرطوم

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