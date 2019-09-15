بعثة الاتحاد الأوروبى: الانتخابات التونسية تجرى فى أجواء هادئة

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قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات فى تونس فابيو ماسيمو كاستالدو، "إن الانتخابات الرئاسية تجرى فى أجواء تتسم بالهدوء حتى الآن".

وأضاف كاستالدو، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل وقوع أى مخالفة جسيمة منذ انطلاق عملية التصويت، مشيرا إلى توافر كافة التجهيزات والمعدات الضرورية للاقتراع، مشيدا بأداء رؤساء مراكز الاقتراع فى إدارة العملية الانتخابية.

وأوضح أن بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات ستواكب مختلف مراحل العملية الانتخابية من غلق للمكاتب وفرز للأصوات وصولا إلى الإعلان عن النتائج.

وأكد أن الاتحاد الأوروبى يولي أهمية قصوى لإرساء قواعد الديقراطية في تونس، معربا عن أمله فى أن يشكل يوم الاقتراع عرسا ديمقراطيا على غرار الانتخابات السابقة.