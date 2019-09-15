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بروتوكول تعاون بين لجنة المبيدات بالزراعة وشركة عالمية لتدريب 500 مطبق

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:23 م
بروتوكول تعاون بين لجنة المبيدات بالزراعة وشركة عالمية لتدريب 500 مطبق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

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وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مذكرة تفاهم بين لجنه مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، وأحد الشركات العالمية للمبيدات، لتدريب 500 مطبق ضمن مشروع مطبقى المبيدات الزراعية.
 
وقالت وزارة الزراعة، إنه بنهاية العام الجارى، يبلغ عدد ما تم تأهيله من مطبقى المبيدات حوالى 10 آلاف مطبق، معتمد ومؤهل ومرخص لاستخدام وتطبيق المبيدات، قادرين على التعامل مع المبيدات بالأساليب العلمية والفنية السليمة، لافتا الى أن هذا البرنامج ساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب المصرى من خلال تحقيق مستويات مهنية تسمح بتحقيق مستويات معيشية أفضل.
 
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس اللجنة، إن اللجنة ستتولى إعداد وتجهيز مناهج وجلسات التدريب فضلا عن منهج التدريب الأساسي، و منهج التدريب المتقدم، كذلك توفير المدربين من الكوادر الفنية المتخصصة طيلة فترة التدريب ومن ذوى الخبرة في مجال التدريب العملي والتفاعلى من رؤساء البحوث بمركز البحوث الزراعية، كذلك عمل تقييم للطلاب الذين حصلوا على برنامج التدريب الأساسى كمطبق مبيدات معتمد لاختيار المتقدمين للحصول على البرنامج التدريبى المتقدم، كذلك اعداد عدد من النشرات والكتيبات الإرشادية فى مختلف موضوعات التدريب.
 

الآفات الزراعة

مطبقى المبيدات

البحوث الزراعية

تطبيق المبيدات

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