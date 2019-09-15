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برلمان مقدونيا الشمالية يوافق على إقالة النائب العام المختصة بفساد المسئولين

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:13 ص
برلمان مقدونيا الشمالية يوافق على إقالة النائب العام المختصة بفساد المسئولين برلمان مقدونيا
أ ش أ

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وافقت أغلبية أعضاء البرلمان فى جمهورية مقدونيا الشمالية أمس السبت على إعفاء كاتيكا يانيفا النائب العام المختصة بالتحقيق فى جرائم الفساد التى تقع من كبار المسئولين، من منصبها.


وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الإخبارية الأمريكية أن 102 من أعضاء البرلمان -البالغ 120 عضوا- وافقوا على إقالة يانيفا من منصبها، حيث كانت شخصيا رهن الاحتجاز على ذمة الاتهام بارتكاب جرائم تحايل على القانون.


وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن يانيفا التى تشغل هذا المنصب منذ عام 2015 فى إطار جهود مقدونيا الشمالية للقضاء على الفساد بغرض تسهيل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تنفى ارتكاب أية تجاوزات.


وتواجه يانيفا اتهامات باستغلال منصبها للحصول على رشوة فى شكل منافع مادية مقابل اسقاط الاتهامات بارتكاب جرائم فساد عن رجل اعمال محلي.


مقدونيا الشمالية

النائب العام

فساد

جرائم فساد

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