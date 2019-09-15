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بتكلفة 82 مليون جنيه.. 10 معلومات عن مستشفى قها المركزى قبل افتتاحها

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص
بتكلفة 82 مليون جنيه.. 10 معلومات عن مستشفى قها المركزى قبل افتتاحها مستشفى - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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خطوات عدة تبذلها الدولة فى العديد من المجالات لتطويرها والنهوض بالبنية التحتية الخاصة بها، وخاصة مجال الصحة، وهو ما تسعى لتطويره من خلال افتتاح عدد كبير من المستشفيات النموذجية التى من المقرر أن تقدم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وكان لمحافظة القليوبية نصيب من تلك المستشفيات الجديدة التى أوشك بعضها على الدخول للخدمة من جديد بعد التطوير، ومن بين تلك المستشفيات، مستشفى قها المركزى.

ويرصد "اليوم السابع" بعض المعلومات حول المستشفى والتى جاءت على النحو التالى:

1- تكلفة تطوير مستشفى قها المركزى حوالى 82 مليون جنيه.

2- تخدم المستشفى أهالى مدينة قها وطوخ والطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية.

3- جرى تسليم المستشفى مبدئيًا للبدء فى تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريبا وتشغيلها تشغيلا تجريبيا الاثنين الماضى.

4- التعاقد مع الطاقم الطبى من مستشفيات الجامعة لتشغيل المستشفى والتأكيد على وجود قسم متكامل للمخ والأعصاب لاستقبال الحوادث على الطريق الزراعى.

5- تمثل التطوير الشامل للمبنى القائم والذى تبلغ مساحته 840 مترا مسطحا والمكون من خمسة طوابق "أرضى وخمسة أدوار متكررة".

6- أصبح إجمالى المبنى الجديد للمستشفى بالكامل على مساحة 8000 متر مربع.

7- تتكون المستشفى من 108 أسرة "66 سرير إقامة، 6 أسرة ملاحظة عزل، 7 عناية مركزة، 12 حضانة، 11 غسيل كلوى، 3 عمليات، 1 ولادة طبيعية، 2 مناظير".

8- إنشاء بعض المبانى الخدمية كمبنى المشرحة ومبنى النفايات وخزان المياه وغرف الطلمبات ومبنى الكهرباء والأسوار.

9- إنشاء 5 مصاعد بالمستشفى للتسهيل على المرضى للتنقل.

10- تركيب 11 ماكينة غسيل كلوى تمهيدًا لافتتاح الوحدة الجديدة التى تخدم أكثر من 60 مريضا من أهالى قها والقرى التابعة لها يوميا.


اخبار القليوبية

صحة القليوبية

مستشفى قها المركزي

وزارة الصحة

اخبار

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