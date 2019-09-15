انطلاق فعاليات الاحتفال بختام مهرجان ولى العهد للهجن بالسعودية

رسالة الطائف - محمد حسين

انطلقت فى محافظة الطائف السعودية بعد ظهر اليوم الأحد، الاحتفالات بختام فعاليات مهرجان ولى العهد للهجن بعد 45 يوما من بدء فعاليتها أول أغسطس الماضى .

وبدأت فعاليات احتفال الختام بتسابق الهجن فى آخر الأشواط على مسافة 7 كيلو مترات، فئة (حيل وزمول)، وأفاد بيان اللجنة المنظمة بالاتحاد السعودى للهجن، أن جائزة الفائز بالشوط الأول، لفئة (الحيل مفتوح) مليون و500 ألف، والفائز بصدارة الشوط الثانى فئة (زمول مفتوح) مليون ريال لفئة، والأول بالشوط الثالث فئة (حيل عام) مليون و500 ألف ريال، وأول الفائزين فى الشوط الرابع فئة (زمول عام) مليون ريال.

ومقرر أن يشارك الأمير محمد بن سلمان ولى العهد فى حضور أخر شوطين فى الختام ويسلم الفائزين رموز التكريم .

ويشارك بالحضور فى حفل الختام وفد من وزارة الشباب والرياضة، ووفد من الاتحاد المصرى للهجن برئاسة عيد حمدان، ورؤساء أندية الهجن المصرية ، ورؤساء إتحادات واللجان المنظمة لرياضات الهجن من 42 دولة .

وكانت فعاليات مهرجان ولى العهد للهجن فى مدينة الطائف، إنطلقت على مدار 45 يوما ، وقسمت أشواطةً على 3 مراحل خلالها تنافست الهجن الخليجية وهجن مصر والسودان والأردن ومشاركة من فرنسا على جوائز بقيمة 52 مليون ريال سعودى .