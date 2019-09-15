انطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية ودخولها حيز التنفيذ 2021

كتب إسلام سعيد

كشفت الدكتورة شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، أن المرحلة الثانية من برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية الذى تنفذه وزارة الصناعة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021.

وقالت خلال حفل حفل ختامى نظمته وزارة الصناعة والتجارة اليوم، أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية تمهيداً للمرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم الفني خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا ًمع الجانب الأوروبي على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية والتي تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك في إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشارت خلاف أن الحفل الختامي استعرض أهم الأنشطة التحضيرية وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال مجموعات العمل الثلاث في مجالات التجارة والصناعة وتطوير المؤسسات والقدرات ومناقشة أهم مخرجات برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية، والدروس المستفادة من المرحلة الأولى وكيفية البناء عليها فى المرحلة القادمة.