انتخابات تونس: ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت فى انتخابات الرئاسة إلى 7.3 %

كتبت – هناء أبو العز

أعلنت حسناء بن سليمان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، فى لقاءها الثانى اليوم، بالمركز الإعلامى للهيئة فى قصر المؤتمرات بالعاصمة، عن ارتفاع نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع فى كافة الدوائر الانتخابية بتونس، إلى 7,3 % حتى الحادية عشر صباحًا.

وانطلقت الانتخابات التونسية فى صباح اليوم الأحد، كثانى انتخابات رئاسية مباشرة بعد الثورة، بتأمين 70 ألف من عناصر وزارة الداخلية التونسية.

ويتنافس على الفوز بهذه الجولة الأولى 24 مرشحًا، بعد انسحاب مرشحين قبل ساعات من بداية الاقتراع.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين 7 ملايين ناخب و88 ألف مسجل، من بينهم 400 ألف في الخارج، ويتوزع الناخبون على 4567 مركز اقتراع على كامل الدوائر الانتخابية 26 داخل تونس، إضافة إلى 303 مكاتب اقتراع بالخارج .

وتجرى الانتخابات الرئاسية على مرحلتين إذا لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات فى الجولة الأولى.

كما يتواصل تصويت التونسيين فى الخارج لليوم الثالث، والذى بدأ أول أمس الجمعة، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الخارج وصلت إلى أكثر من 9% حتى مساء أمس.