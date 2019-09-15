سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

امسك مخالفة.. تغطية بيارة صرف صحى أمام مدرسة بالشرقية بأفقاص العيش

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:36 ص
امسك مخالفة.. تغطية بيارة صرف صحى أمام مدرسة بالشرقية بأفقاص العيش تغطية بيارة صرف صحى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لجأ أهالى مدينة بلبيس فى الشرقية، لاستخدام أفقاص العيش، لتغطية بيارة صرف صحى مفتوحة أمام معهد فاطمة الزهراء ديني بوسط المدينة.

وأكد الأهالى لـ "اليوم السابع"، أن البيارة موقف الزقازيق القديم أمام معهد فاطمة الزهراء الثانوية بنات، والذى قد يعرض حياتهن للخطر، حيث أنها على عمق 6 امتار وهى ضمن بيارات خط الصرف الصحى الجديد ومفتوحة منذ فترة، وأنهم استخدموا إطار سيارة كغطاء لها، لحماية المارة، ولكنه سقط منذ أيام داخل البيارة فتبرع أحدهم بافقاص العيش، ووضعها لتغطيتها و تنبته المارة.
 
وأشار الأهالى إلى أنه تقدموا بشكوى لمجلس المدينة وشركة الصرف، والذين تنصلوا من المسئولية مؤكدين أن الخط تحت الإنشاء و الأغطية مسئولية المقاول .
 
ويشار أن الأسبوع الماضى شهد واقعة مؤسفة، حيث سقط مسن فى بيارة مفتوحة بمدينة ابوكبير، أدى لإصابته بإصابات بالغة نتيجة الحادث .
 
من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيكلف رئيس المدينة بالنزول للمعانية، و اتخاذ ما يلزم من قرارارت لحماية المواطنين .
 
 

الشرقية

اخبار الشرقية

بلبيس

بيارة صرف صحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. انطلاق العام الدراسى بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد

صور.. انطلاق العام الدراسى بمدرسة البكالوريا الدولية الحكومية بالشيخ زايد

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم لأعمال التطوير

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم لأعمال التطوير

فتوى مضلة للسلفيين.. عبدالمنعم الشحات يحرم الاحتفال بمولد النبى.. والإفتاء ترد

فتوى مضلة للسلفيين.. عبدالمنعم الشحات يحرم الاحتفال بمولد النبى.. والإفتاء ترد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

التأمين الصحى الشامل: التعاقد على تقديم خدمات للقطاع الخاص وفق تسعيرة معتمدة

التأمين الصحى الشامل: التعاقد على تقديم خدمات للقطاع الخاص وفق تسعيرة معتمدة

آرسنال فى ضيافة واتفورد بالدورى الإنجليزى للبحث عن النقاط الثلاث

آرسنال فى ضيافة واتفورد بالدورى الإنجليزى للبحث عن النقاط الثلاث

طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شاهد.. صورة ناسا لكوكب زحل بحلقات مضاءة بالكامل

شاهد.. صورة ناسا لكوكب زحل بحلقات مضاءة بالكامل

بالخرائط.. أشهر مواقع تواجد الذهب فى مصر

بالخرائط.. أشهر مواقع تواجد الذهب فى مصر

ميتشو يُعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر بتقرير غينى

ميتشو يُعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر بتقرير غينى

"التعليم" تغلق اليوم باب التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور

"التعليم" تغلق اليوم باب التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور

فى عيد ميلاده.. حكاية النجم العالمى توم هاردى من الإدمان إلى الترشح لأوسكار

فى عيد ميلاده.. حكاية النجم العالمى توم هاردى من الإدمان إلى الترشح لأوسكار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة