امسك مخالفة.. تغطية بيارة صرف صحى أمام مدرسة بالشرقية بأفقاص العيش

الشرقية - إيمان مهنى

لجأ أهالى مدينة بلبيس فى الشرقية، لاستخدام أفقاص العيش، لتغطية بيارة صرف صحى مفتوحة أمام معهد فاطمة الزهراء ديني بوسط المدينة.

وأكد الأهالى لـ "اليوم السابع"، أن البيارة موقف الزقازيق القديم أمام معهد فاطمة الزهراء الثانوية بنات، والذى قد يعرض حياتهن للخطر، حيث أنها على عمق 6 امتار وهى ضمن بيارات خط الصرف الصحى الجديد ومفتوحة منذ فترة، وأنهم استخدموا إطار سيارة كغطاء لها، لحماية المارة، ولكنه سقط منذ أيام داخل البيارة فتبرع أحدهم بافقاص العيش، ووضعها لتغطيتها و تنبته المارة.

وأشار الأهالى إلى أنه تقدموا بشكوى لمجلس المدينة وشركة الصرف، والذين تنصلوا من المسئولية مؤكدين أن الخط تحت الإنشاء و الأغطية مسئولية المقاول .

ويشار أن الأسبوع الماضى شهد واقعة مؤسفة، حيث سقط مسن فى بيارة مفتوحة بمدينة ابوكبير، أدى لإصابته بإصابات بالغة نتيجة الحادث .

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه سيكلف رئيس المدينة بالنزول للمعانية، و اتخاذ ما يلزم من قرارارت لحماية المواطنين .