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اليوم..أشهر المؤلفات العالمية فى أولى حفلات أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:00 ص
اليوم..أشهر المؤلفات العالمية فى أولى حفلات أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية أوبرا الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية حفلا فنيا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، اليوم الاحد، فى أولى الحفلات الفنية للفرقة بالموسم الفنى الجديد.
 
ويأتى ذلك تحت إشراف المدير الفنى الدكتورة نيفين المحمودى وقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة صولسيت الفيولينة لورافيرتنين..وصوليست الاوبوا وسام أحمد.
 
ويتضمن برنامج الحفل أشهر المؤلفات العالمية لهايدن..باخ..  فرانز شوبرت".
 
يذكر أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة كما شارك فى مهرجانات فنية عديدة  ويضم ريبرتواره نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.
 
 
 
 

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