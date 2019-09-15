النيابة تطالب بضبط المتهم الخامس بعصابة انتحلت صفة شرطة لسرقة شقة بمصر القديمة

كتب سليم على

طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية، بسرعة ضبط المتهم الخامس ضمن تشكيل عصابى، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، وقاموا بسرقة مبالغ مالية، وهواتف محمولة، من أحد المساكن بمصر القديمة، عن طريق انتحال صفة رجال شرطة.

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من 3 أشخاص يحملون جنسية دولة عربية - جميعهم مقيمين بدائرة القسم، بأنهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم، فوجئوا بحضور مجموعة من الأشخاص ادعوا بأنهم رجال شرطة، وقاموا بتفتيشهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3000 ريال سعودى- مبلغ 10 آلاف جنيه- 4 هواتف محمولة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربتى منزل، بالاشتراك مع 3 عاطلين سبق اتهام أحدهم فى قضية "مخدرات".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافت ربتى المنزل بأنهما نظرًا لتعرفهما السابق بالمجنى عليهم وعلمهما باحتفاظهم بمبالغ مالية بمسكنهم، خططوا لسرقتهم بالاشتراك مع باقى المتهمين، وفى سبيل ذلك قامتا بتسهيل دخول المتهمين، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بإرشادهم تم ضبط مبلغ 1500 ريال سعودى، مبلغ 2000 جنيه مصرى، هاتف محمول بمسكنهم، وأقروا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين المضبوطين، واتهموهم والهارب بارتكاب الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.