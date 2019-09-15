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النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بحادث مرورى فى السلام

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:09 م
النيابة تصرح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها بحادث مرورى فى السلام جثة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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صرحت نيابة السلام،  بدفن جثة فتاة، لقيت مصرعها إثر إصابتها بجروح بالغة فى حادث مرورى بطريق جوزيف تيتو بمنطقة السلام.
 
وكشفت التحريات أن الفتاه هى "مني .م"، أصيبت بإصابات بالغة، بحادث مرورى بطريق جوزيف تيتو بمنطقة السلام، وتم نقلها لأقرب مستشفى وتوفت فور وصولها.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام أول، من إحدي المستشفيات يفيد بوصول فتاة عشرينية بها إصابات بالغة من حادث مرورى بطريق جوزيف تيتو، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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