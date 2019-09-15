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النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لمواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل بالزاوية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:47 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى لمواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل بالزاوية مخدر الحشيش _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة الزاوية الحمراء تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل أثناء ترويجها فى دائرة القسم.

كانت نيابة الزاوية الحمراء، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط اجرامى، حتمثل فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم الزاوية الحمراء مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، فى منطقة الزاوية الحمراء، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت البداية  بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 400 جرام حشيش و 30 جرام من مخدر الاستروكس، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


تقرير المعمل

مخدر الحشيش

المعمل الكميائى

الزاوية الحمراء

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