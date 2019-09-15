"النقل" توجه بإزالة كل العقبات أمام تنفيذ أعمال تطوير محطة أبو حمص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت وزارة النقل بسرعة تنفيذ أعمال تطوير محطة أبو حمص بالبحيرة، وكذلك تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية بالمحطة وإقامة سور موازى لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية.

كما قررت وزارة النقل استكمال الأعمال فى المزلقان الجديد ودراسة إنشاء كوبرى جديد أعلى المزلقان القديم في الخطة القادمة.

وقدمت الشركة المنفذه للتطوير عرضاً للأعمال من داخل غرفة التشغيل والتحكم في مسارات القطارات وتناول العرض نبذة عن المشروع والبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ وأهم المعوقات التى تواجه التنفيذ.