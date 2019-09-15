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المفتى : الجماعات والتنظيمات الإرهابية تنظر للوطن على أنه "حفنة تراب"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:35 م
المفتى : الجماعات والتنظيمات الإرهابية تنظر للوطن على أنه "حفنة تراب" الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب إسماعيل رفعت

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أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن مصر بلد الأزهر الشريف تتصدى لأكاذيب وأراجيف الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تجعل من الدولة الوطنية نقيضًا للدولة الإسلامية وتجعل من الوطن مجرد حفنة تراب، على غير الحقيقة وما يعكسه الواقع من حث الشريعة الإسلامية على الانتماء للوطن وبذل الغالى والنفيس للدفاع عنه.
 
وقال المفتى فى كلمته اليوم الأحد، خلال رئاسته للجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر الإسلامى الدولى، الذى تنظمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية": حينما دخل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وضع "وثيقة المدينة" ترسيخًا لمبدأ التعايش السلمى وقبول الآخر ثم بعد إرساء قواعد الدولة توجه لبنائها عسكريًّا واقتصاديًّا، وقام الكفار وأعداء الدولة ببث الشائعات والأكاذيب حولها، كالذى تقوم به الجماعات والتنظيمات الإرهابية من بث الأكاذيب والشائعات لنشر الفوضى والتشكيك فى جهود بناء الدول، وما أشبه اليوم بالبارحة!
 
وأضاف مفتى الجمهورية: إن عنوان المؤتمر يشغل بال الكثير من المسلمين، حيث أضحى من واجبات الوقت أن نجيب على كل الأسئلة التي تتعلق بفقه بناء الدول وكشف أكاذيب وأباطيل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهذا ما تقوم به مصرنا الغالية بلد الأزهر الشريف الذى ينشر الوسطية والإسلام متعاونًا فى ذلك مع دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وهو ما أثبت للعالم أجمع أن دعاة التطرف والإرهاب لا يمثلون شيئًا بجانب قامات العلماء ووسطية الإسلام وسماحته.
 
وتوجَّه المفتي بالتحية والتقدير للجيش المصرى الذى يروى تراب مصر بدمائه الطاهرة، كما توجه بالشكر لوزارة الأوقاف وللمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على حسن اختيار موضوع المؤتمر فى ظل الظروف والمتغيرات التى تمر بها مصرنا والمنطقة العربية.
 
يشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامى الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وفود ووزراء وعلماء من 50 دولة على مستوى العالم .

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مفتى الجمهورية

شوقى علام

الأزهر الشريف

البوم السابع بلس

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